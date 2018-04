Sono quasi 80 gli interventi di soccorso effettuati da stamane ed altrettanti sarebbero in attesa di essere affrontati dai vigili del fuoco della provincia di Catania. A far scattare l'allarme è stato il forte vento che sta sferzando tutto il Catanese, condizioni meteo anticipate già ieri dal bollettino della Protezione civile regionale. Mobilitate tutte le squadre di pompieri in servizio nei vari distaccamenti del territorio.

Secondo quanto si apprende, al momento le zone della provincia dove si concentrano i maggiori danni - alberi su strada, cartelli pericolanti, pali delle linee elettriche e telefoniche caduti, tetti scoperchiati, grondaie e intonaci pericolanti - risultano essere l'area nord di Catania, il Calatino e la fascia pedemontana, specie nella zona di Belpasso e Paternò. Disagi anche per il traffico aereo all'aeroporto Fontanarossa: alcuni voli sono stati dirottati e altri sono in ritardo.

A Caltagirone pannelli pubblicitari e coperture in metallo si sono «schiantati» su alcune vetture, mentre alcune coperture di case sono state divelte. L'incidente più grave si è registrato in via Roma: una pensilina coibentata è letteralmente «volata» dalla terrazza in cui era stata piazzata precipitando su un'auto in transito. Il guidatore è rimasto ferito al volto e alle braccia, riportando ferite guaribili in trenta giorni.