Due distinte operazioni dei carabinieri, non distanti l'una dall'altra. La prima in via Alogna, la seconda in via Ignazio Castone. La zona è la stessa: il quartiere di San Cristoforo, nei pressi di via della Concordia. A finire in manette quattro uomini, accusati a vario titolo di detenzione finalizzata allo spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. In via Alogna, sabato notte, sono stati arrestati in flagranza Alessandro Massimino (classe 1991), Francesco Bertolo (classe 1978) e Marco Sebastiano Viola (classe 1991).

Domenico Leonardi (classe 1977) Marco Sebastiano Viola (19/05/1991) Francesco Bertolo (30/09/1978) Alessandro Massimino (26/03/1991)

I Lupi li avrebbero sorpresi mentre, alternandosi nei ruoli di vedetta e pusher, vendevano droga agli acquirenti di turno. Fermati e perquisiti, sarebbero stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e marijuana, nonché di 300 euro in contanti, ritenuti proventi della vendita degli stupefacenti. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati portati nel carcere di piazza Lanza. Diverso è il discorso per il piccolo blitz in via Castone, a opera dei carabinieri di piazza Dante.

Lì è stato bloccato, ancora una volta in flagranza, il catanese Domenico Leonardi (classe 1977), accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti perquisendo l'uomo e la zona in cui si trovava: avrebbero ritrovato una busta di cellophane contenente marijuana, per un peso complessivo di circa 30 grammi, e un bilancino di precisione. Leonardi è stato messo ai domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.