Un incendio di matrice dolosa si è verificato all’alba di oggi a Paternò, all’interno di una azienda agricola di contrada Tre Fontane, DiFruit srl. Ignoti hanno appiccato il fuoco a due autocarri - un Iveco Eurocargo 120/23 e un Fiat 110 - posteggiati nel piazzale antistante il magazzino. Oltre ai mezzi, sono stati divorati dalle fiamme anche un rimorchio e circa 3000 cassette in pvc utilizzate per il trasporto delle arance. Il rogo si è sviluppato poco prima delle 3.30 e, dopo l'allarme, sul posto si è diretta la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento.

I pompieri hanno lavorato per oltre tre ore prima di avere ragione delle fiamme, per poi ritrovare a poca distanza dal piazzale una bottiglia che aveva contenuto del liquido infiammabile. Da qui la chiamata ai carabinieri della compagnia di Paternò. I militari hanno effettuato un accurato controllo in zona: il magazzino non è dotato di videosorveglianza né di un allarme e dunque si lavora per rintracciare telecamere quantomeno nelle immediate vicinanze del posto. Sono ancora da quantificare i danni subiti dalla DiFruit srl, il cui titolare è Rosario Di Perna. Arrestato nel 2015 dai carabinieri della locale compagnia di Paternò nell’ambito dell'operazione Slave perché accusato di essere componente di un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento di lavoratori delle campagne attraverso il caporalato. Sempre a Di Perna, due anni dopo, la Dia di Catania ha sequestrato un patrimonio da 10 milioni di euro fra rapporti bancari, otto automezzi, due aziende agricole tra cui la DiFruit srl nonché svariati immobili e 48 terreni fra i comuni di Paternò, Belpasso, Biancavilla, Ramacca, Floresta e Patti.

Le indagini in corso puntano anche ad accertare l'eventuale collegamento tra l’operazione Slave e l’incendio dei due mezzi pesanti; da appurare anche se i due autocarri distrutti dalle fiamme rientravano fra quelli sequestrati a luglio.