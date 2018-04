Il secondo piano del palazzo invaso dal fuoco, mentre il terzo si è riempito semplicemente di fumo. È quanto accaduto intorno alle 14 in corso Sicilia, a Paternò, all'interno di una palazzina residenziale. Il rogo si è sviluppato dentro a un'abitazione, forse partendo dalla camera da letto, e da là ha invaso la struttura. In quel momento l'appartamento era vuoto: l'inquilina, al momento del suo ritorno a casa, ha visto le fiamme e l'intervento dei pompieri ed è stata colta da un malore.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha soccorso la donna in loco. Gli uomini dei vigili del fuoco sono intervenuti anche con un'autoscala, a scopo precauzionale. L'intervento di spegnimento dell'incendio è iniziato poco dopo le 14 ed è andato avanti per oltre un'ora. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: sono in corso gli accertamenti per determinare l'origine del rogo.