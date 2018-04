Si chiama Da Vinci, in onore di chi per primo ha meglio rappresentato il corpo umano, ed è il primo robot chirurgico acquistato dall'università di Catania. Il macchinario, che ha un aspetto avveniristico, è stato presentato questa mattina al Policlinico, durante un incontro sulla chirurgia di precisione. Il primo intervento di Da Vinci è già fissato: avverrà il 23 aprile, una volta ultimato il periodo di training dei chirurghi, degli infermieri e degli anestesisti dei reparti di Urologia, Chirurgia pediatrica, Chirurgia generale e Ginecologia.

Il robot sarà d'ausilio per il personale sanitario e servirà per rendere impeccabili le procedure di chirurgia mininvasiva: il medico non opera con le proprie mani, bensì manovra le braccia robotizzate tramite una consolle all'interno della sala operatoria. Il sistema permette una visione in 3d del campo operatorio e riduce i tempi degli interventi. Inoltre, grazie alla estrema precisione che è possibile con lo strumento meccanico, rende più semplice l'esportazione radicale per esempio delle masse tumorali. Per fare pratica, ai giovani chirurghi e agli specializzandi verrà data l'opportunità di usare un simulatore e una doppia consolle.

Il Da Vinci arrivato a Catania è il terzo di tutta la Sicilia e il centesimo in Italia. Nel 2017 con questa tecnica sono stati eseguiti circa 18mila interventi e, secondo quanto comunicato in una nota dall'università etnea, è previsto che crescano del 15 per cento. «Si tratta di un investimento di grandissima portata - dichiara il direttore generale di Unict Candeloro Bellantoni - È un'occasione per la sanità catanese di divenire, nel campo della chirurgia, un polo di eccellenza della sanità regionale. Senza contare po la possibilità di istituire, tra un paio di anni, un corso di chirurgia robotica».