Lo hanno trovato i carabinieri, ieri pomeriggio, all'interno degli uffici della sede dell'Asp di via Pola, a Catania. Santo Mangano, 34enne catanese, secondo gli investigatori stava tentando di rubare un condizionatore. È per questo che lo hanno arrestato in flagranza, con l'accusa di furto aggravato. A seguito di un ulteriore controllo, sono stati ritrovati anche altri due condizionatori, rubati precedentemente. La merce è stata recuperata e restituita all'azienda sanitaria provinciale, mentre Mangano è stato messo ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.