I parenti non avevano sue notizie da oltre un mese. Così oggi un familiare è andato a bussare alla sua porta. Senza ricevere alcuna risposta. Per poi scoprire intorno alle 11, all'arrivo dei vigili del fuoco, una scena dolorosa. L'uomo - un 73enne di Belpasso, residente in via Dusmet, nel quartiere Borrello - giaceva in terra senza vita, con il corpo in via di decomposizione. Secondo il medico legale, giunto sul posto poco dopo, l'anziano sarebbe morto più di 30 giorni fa. Viveva da solo, e la sua famiglia abita altrove.

A giudicare dai primi riscontri, la causa del decesso sarebbe un malore. In via Dusmet si sono recati in seguito anche i carabinieri. Che escludono ipotesi diverse: in casa, sulle porte, sulle finestre, non è stato rilevato alcun segno di effrazione o di violenza. Intorno alle 15.30 militari e pompieri hanno ultimato le verifiche di rito, su disposizione del magistrato di turno.