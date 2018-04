Il corpo senza vita di una donna - non ancora identificata - è stato ritrovato alla Plaia di Catania, sul lungomare, intorno alle 17 di oggi. Ne dà notizia l'Ansa, secondo cui la polizia non escluderebbe la pista dell'omicidio (che viene anzi definita «molto probabile»), per via di alcune tracce di sangue rinvenute nella zona del ritrovamento.

La donna, di carnagione chiara ed età apparente tra i 30 e i 40 anni, indossava soltanto un giubbotto. Nella zona non sono stati individuati altri indumenti. Sarebbe morta alcuni giorni fa. Il cadavere si trovava adagiato a un muro, tra i rifiuti, come se la vittima fosse seduta. Il volto della donna presenterebbe delle macchie di sangue. Frattanto la procura ha disposto il trasferimento del corpo in un obitorio, dove verrà eseguita l'autopsia. I primi accertamenti escluderebbero la violenza sessuale.

Sul posto, oltre agli agenti della squadra mobile, ci sono anche il medico legale e il pubblico ministero di turno.