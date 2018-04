Tre, forse quattro persone. Con il volto coperto e, probabilmente, una mazza. Sono questi i contorni del tentato furto avvenuto, intorno alle 23.30 di ieri, ai danni dell'atelier Cutuli di via G. B. Nicolosi, nel pieno centro storico di Paternò. I malviventi avrebbero tentato di sfondare la vetrata con una mazza, ma sarebbero scappati per via dell'arrivo dei carabinieri.

Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio. Allo stato attuale, davanti a una delle vetrine, c'è un cartello che invita a non appoggiarsi per evitare la caduta del vetro. Alcuni fori rendono evidente il tentativo di sfondamento, presumibilmente praticato con una mazza.