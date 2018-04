«È più il danno che hanno fatto alla struttura del negozio che il furto in sé. Comunque sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza: le immagini saranno consegnate alle forze dell'ordine». Dario Pistorio, presidente del settore della Confcommercio che si occupa delle attività di ristorazione, stamattina deve fare i conti con la visita notturna dei ladri. Nel suo Ma maison - tra via Vecchia Ognina e via Martino Cilestri - nella notte hanno fatto irruzione i malviventi: forse prima hanno tentato di aprire la saracinesca, ritrovata all'alba di oggi alzata per metà, poi si sarebbero spostati su una vetrina laterale, che avrebbero smontato per entrare nel locale.

In totale sarebbero stati portati via circa 580 euro: «In pratica, il minimo fondo cassa che teniamo - continua Pistorio - I blocchetti con le monete da due euro, un euro, eccetera eccetera... Hanno manomesso il registratore di cassa e scassinato la cassettina di legno che teniamo lì accanto». Il fatto dovrebbe essere avvenuto nella nottata tra domenica e lunedì, ma non dev'essere stata un'operazione fulminea. «Se la sono presa con comodo. Sono entrati dal lato di via Vecchia Ognina, hanno spostato i bidoni della spazzatura per coprirsi e hanno smontato il vetro».

Poi sarebbero entrati all'interno dell'attività commerciale, avrebbero spento le luci lasciate accese e si sarebbero diretti alla cassa, per portare via le poche centinaia di euro che c'erano dentro. «In qualche modo sono stati azzardosi: il locale è tutto vetrate, si vede chi c'è dentro». La scoperta lui l'ha fatta questa mattina, intorno alle 6, quando è arrivato per l'apertura e ha trovato la saracinesca manomessa e le serrature schiavettate. «Abbiamo lavorato e lavoriamo regolarmente - chiarisce Pistorio - È stato scomodo nella prima mattinata, perché non avevamo neanche un euro per dare il resto ai clienti. Ma il punto è sentirsi violati, nella propria attività, questo dà amarezza».