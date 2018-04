«Il 25 aprile è la data che ha segnato il nostro presente, che ci ha consegnato la libertà e alcuni dei diritti fondamentali di cui oggi godiamo. Per questo, a distanza di 75 anni, continua a essere fondamentale scendere in piazza tutti insieme, giovani in prima linea, per onorare chi ha dato la vita per garantirci il diritto al futuro». Puntano soprattutto sulle nuove generazioni i volontari dell’associazione culturale Gammazita. Per il terzo anno di fila, in piazza Federico di Svevia, si svolgerà una giornata ricca di iniziative, appuntamenti, laboratori e musica per provare a dare ancora peso al significato profondo della ricorrenza del 25 aprile. Tutto partirà dopo il corteo delle ore 9 durante cui gli attivisti sfileranno a fianco dell'Anpi Catania, da piazza Stesicoro a piazza Machiavelli.

«Vogliamo avere al nostro fianco i giovani, i ragazzi delle scuole e quelli che frequentano la nostra associazione – dicono i volontari di Gammazita – dopo il corteo tutti potranno pranzare da noi, a due passi dal Castello Ursino, e partecipare ai vari laboratori gratuiti pensati per tutte le età». Dopo i canti liberi e resistenti del coro del Midulla Centro polifunzionale - San Cristoforo e il reading teatrale di Valentina Conti e Matteo Paino Racconti che resistono, prenderanno il via i vari workshop. Ci sarà il tradizionale laboratorio della Liberazione spiegata ai bambini tenuto da Serena Nacchera. Dopo si lasceranno liberi i ragazzi di sperimentare la propria idea di libertà nei laboratori. Per gli adulti invece ci sarà il laboratorio Upcycling, riciclo creativo a cura del centro occupato Palestra Lupo.

«Avremo con noi anche i Briganti di Librino, con cui un legame già stretto si è intensificato dopo l’incendio doloso che ha distrutto la loro club house - spiegano ancora dal Gammazita - fatti come quello sottolineano quanto questa data anti fascista per eccellenza vada difesa». I briganti si occuperanno del laboratorio sul rugby, mentre le Brigantesse della Librineria terranno il workshop sul riciclo e sulla creazione di strumenti musicali Musica di Carta.

A seguire Catania Leggendaria, una passeggiata alla scoperta del Pozzo di Gammazita e la performance teatrale di Savi Manna, che porterà nella piazza dei libri un estratto dello spettacolo sulla Shoah Ogni storia ha la sua musica. Irrinunciabile, infine, il momento musicale. Dalle 19 sul palco di Gammazita ci saranno Davide Campisi in trio con l’album Democratica, i Niggaradio con Santi Diavuli E Brava Genti e il dj set di Claudia Fichera. «Da molto tempo non si festeggiava il 25 aprile con parate ed eventi in strada e nei quartieri popolari - concludono gli attivisti - per questo teniamo in modo particolare che questa Liberazione sia molto partecipata».