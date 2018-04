Un corteo del 25 aprile molto partecipato ma che si è arricchito di un momento di forte tensione. Durante la tradizionale sfilata, quando i partecipanti erano giunti all'altezza di piazza Duomo, sono spuntate alcune bandiere del Movimento 5 stelle. Gesto, quello dei militanti etnei, che non è passato inosservato, tutt'altro. Subito è iniziato uno scontro, fortunatamente soltanto verbale, tra i grillini e gli altri partecipanti. Quest'ultimi hanno iniziato a scandire cori, invitando i pentastellati a farsi da parte: «Fascisti e servi della Lega Nord. Andate fuori dal corteo». Sul fronte opposto a prendere la parola, come si vede dal video, è stato Giovanni Grasso. Candidato a sindaco di Catania alle prossime elezioni proprio con il M5s: «Vi siete appropriati di una manifestazione», ha replicato.

Sul posto il personale della Digos e dei carabinieri. Il corteo, nonostante la sosta, ha poi proseguito lungo il percorso stabilito nei giorni scorsi con le bandiere del Movimento che non sono state accantonate. A dar fuoco alle polveri è stato il clima politico delle ultime settimane con le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Nonostante i Cinque stelle ieri abbiamo chiuso a ogni possibile accordo con la Lega, l'intesa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è stata per diverso tempo al centro della discussione anche per le ampie aperture del leader pentastellato sulla possibile firma dell'accordo.

Da Roma a Catania dove, dopo oltre vent'anni, la manifestazione che ricorda la liberazione dell'Italia dal nazifascismo ha subito, almeno nelle intenzione, anche una modifica del tradizionale percorso. Motivo la recente apertura di una sede del movimento di estrema destra Casa pound in piazza dell'Idria. La questura ha deciso così di modificare il tragitto ma i manifestanti oggi hanno scelto di non rispettare il divieto facendosi strada lungo il percorso originale.