Un ingente sequestro di beni, per circa 300mila euro complessivi, è in corso da parte di agenti della direzione investigativa antimafia. L'operazione, come spiega un comunicato, colpisce il patrimonio di esponenti del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, tra i più strutturati nel Catanese e nella Sicilia orientale.

L'intervento è basata su un decreto emesso dal tribunale. La Dia sta operando su delega della procura della Repubblica guidata da Carmelo Zuccaro.