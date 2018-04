Una Fiat Panda ha preso fuoco a Belpasso nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, alle 4, in via Cadorna. Rimane ancora da chiarire la causa del rogo. Per i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, potrebbe trattarsi di un corto circuito. Le fiamme hanno messo in apprensione gli abitanti della zona. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un'ora.

Nella stessa notte, un secondo incendio si è scatenato ad Adrano, intorno alle 2, in via Regina Margherita. Anche in questo caso a farne le spese è stata un'automobile, una Peugeot 205. All'arrivo dei pompieri il proprietario era già riuscito, da solo, a circoscrivere il rogo. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona, senza però riuscire a comprendere quale fosse l'origine delle fiamme.