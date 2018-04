Insulti e un tentativo di aggressione al gip che pochi istanti prima aveva convalidato il suo arresto per rapina ed evasione. Succede al al palazzo di Giustizia di Catania. L'uomo, pregiudicato ma estraneo alla criminalità organizzata, è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile che lo avevano arrestato. Lo scrive l'Ansa.

Trasferito in carcere per la rapina, ora si ritrova anche denunciato in stato di libertà per oltraggio a giudice in udienza. La procura trasmetterà le carte, per competenza, ai pm messinesi.