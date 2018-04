Cronaca – Quattro uomini hanno tentato di forzare il portellone posteriore di un autocarro, ma sono stati scoperti dagli agenti in servizio nella zona durante un controllo notturno, Uno di loro è riuscito a scappare, mentre gli altri tre hanno dato inizio a una lunga e pericolosa fuga in auto per le strade. Che si è conclusa con il loro arresto