Un sub è stato dichiarato disperso, intorno alle 5.30 di oggi, nella zona dei faraglioni Aci Trezza (in provincia di Catania). Secondo le prime informazioni - piuttosto frammentarie - si tratterebbe di un civile. Potrebbe essersi sentito male in fase di risalita ed essere quindi finito sul fondo, a una profondità di circa 70 metri. Al momento sono in corso le ricerche da parte del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania.

Intorno alle 9.30 la squadra è rientrata al porticciolo, in attesa dell'arrivo dei colleghi da Palermo. Le prime immersioni di ricerca non hanno dato alcun risultato. I sub dei pompieri sono arrivati fino a una profondità di 50 metri, senza però riuscire a individuare il sommozzatore scomparso. Il punto dove si stanno concentrando le operazioni dista circa 400 metri dalla costa dell'isola Lachea, in direzione del mare aperto.