Lunghe code a partire dalla tangenziale all'altezza del centro commerciale Auchan di San Giuseppe La Rena che arrivano fino alla stazione centrale di Catania. Una parte della città paralizzata e il traffico congestionato. A causare questi disagi agli automobilisti in ingresso verso il capoluogo etneo sono «gli interventi di messa in sicurezza e innovazione di via Dusmet e opere connesse». A darne comunicazione la direzione del servizio area tecnico operativa e ufficio traffico urbano della polizia municipale.

Per l'intera durata dei lavori di riqualificazione della sede stradale è stato vietato il transito per tutti i veicoli - eccetto gli addetti ai lavori - lungo la corsia lato nord di via Cardinale Dusmet, nel tratto compreso fra piazza dei Martiri e piazza Borsellino «al fine di consentire i lavori in sicurezza e nell'interesse pubblico», si legge nella determina dirigenziale emessa lo scorso giovedì 19 aprile.

Il blocco del transito veicolare è stato istituito per oggi venerdì 27 e domani sabato 28 aprile nella fascia oraria compresa fra le 5 e le 14. Il provvedimento dirigenziale per gli interventi per la messa in sicurezza e l'innovazione di via Dusmet è stato emesso lo scorso 27 febbraio 2018. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la società cooperativa Itaca per un importo complessivo di 446.800,08 euro.