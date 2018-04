Grave incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Giarre, che ha coinvolto due persone. Gli operai stavano lavorando al tetto di una abitazione di corso Matteotti quando il cestello dell’autocarro sopra cui erano issati non ha retto al peso ed è crollato, facendo finire sull'asfalto i due operai. Il fatto è avvenuto intorno alle otto di stamattina. I due sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati d’urgenza in ospedale.

In condizioni peggiori si trova un 33enne che attualmente si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro. L’uomo, che ha riportato diversi traumi, ha perso conoscenza subito dopo l’impatto. Attualmente è in prognosi riservata e potrebbe essere portato in Rianimazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale per condurre i primi rilevamenti e mettere sotto sequestro il cantiere e i mezzi della ditta.