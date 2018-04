È stato arrestato ieri dalla polizia di Stato Lucio Carmelo Gangi, pregiudicato catanese di 34 anni, già accusato di spaccio di droga, in particolare cocaina. Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo nel quartiere San Cristoforo, gli agenti della squadra mobile di Catania hanno notato il presunto spacciatore su uno scooter mentre parlava con un altro uomo che era dentro a una macchina. Dopo alcuni minuti, gli uomini della polizia avrebbero visto il pregiudicato dare un involucro al conducente della macchina.

Gli agenti intervenuti hanno bloccato i due e dopo una perquisizione personale hanno trovato due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 1,10 grammi e una somma di denaro ritenuta frutto dell’attività illecita. Una successiva perquisizione nell'abitazione di Gangi ha portato al ritrovamento e al sequestro di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altro denaro. In attesa del giudizio l’uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura di Catania.