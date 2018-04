Non c’è pace per le succursali dell’istituto alberghiero Rocco Chinnici di Santa Maria di Licodia che da circa due mesi sono oggetto di continui furti e atti vandalici. Obiettivo dei malviventi sono i tre plessi in città, cioè via Regina Margherita, via Principessa Mafalda e via dei Mirti. E proprio in uno dei prefabbricati di quest'ultima struttura sono entrati, la notte scorsa, i ladri. I malviventi sono passati probabilmente da una finestra, hanno messo a soqquadro diverse stanze e hanno portato via due portatili destinati agli uffici amministrativi.

Il vano dove si trovavano i computer è stato completamente messo sottosopra. I ladri avrebbero anche tentato di rubare i soldi della macchinetta del caffè, senza riuscirci ma distruggendola quasi del tutto. A fare la scoperta dell'ennesima razzia ieri mattina è stato il personale non docente della scuola, che ha prontamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri licodiesi, che stanno raccogliendo indizi utili a risalire ai colpevoli.

I danni sono ancora in fase di quantificazione. I prefabbricati di via dei Mirti sono dotati di sistema di videosorveglianza: i militari chiederanno le immagini alla Città metropolitana, che gestisce le scuole superiori della provincia. La questione dei furti negli istituti scolastici è stata al centro di una discussione in seno alla giunta comunale, trattata come un problema «di ordine pubblico». «La situazione è diventata davvero ingestibile», dichiara a MeridioNews un arrabbiato sindaco Salvatore Mastroianni.