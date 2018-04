Un Primo maggio di musica, cultura e solidarietà. È quello che la festa dei lavoratori offrirà quest’anno ai cittadini etnei e ai turisti che avranno voglia di trascorrere la giornata a Catania e in provincia, tra lidi, piazze e musei.

Musica

A farla da padrone sarà il One day music, una no-stop di 24 ore di musica live e dj set che si svolgerà nell’area concerti del lido Azzurro. Il festival è alla sua decima edizione e per numero di presenze è preceduto solo dai concerti di Roma e Taranto. Quest’anno saranno allestite quattro aree musicali e tre palchi che ospiteranno artisti italiani e internazionali rappresentanti del mondo techno, trap, reggae, rock e musica elettronica. Tra i nomi più attesi, Sam Paganini, i dj tedeschi Boys Noize e Stephan Bodzin e il cantante reggae Bounty Killer, per la prima volta in Sicilia. Per la rappresentanza siciliana, il gruppo Shakalab, il dj Musumeci e il rapper catanese L'Elfo. Alle Capannine si terrà la terza edizione del May Day Spring Fest. Sulla spiaggia previste sei aree musicali ed eventi sportivi che vanno dal surf al beach volley. All’Afrobar di Catania il Vrsn festival, con la musica di Len Faki, Blawan e Z.I.P.P.O, dalle 10.

Cultura

Per chi volesse approfittare della giornata di festa per dedicarsi all’arte, in città ci sono le opere di Giotto, Caravaggio, Ribera, De Chirico e Toulouse-Lautrec. Resterà, infatti, aperto ai visitatori il Castello Ursino che ospita la mostra I tesori nascosti. Da Giotto a De Chirico (9 – 19). Lo stesso per il Palazzo della cultura, con l’esposizione Toulouse-Lautrec. La belle époque (10 – 20). Orari festivi anche per il Museo Emilio Greco (9 – 13), il Museo Belliniano (9 – 13), la Chiesa monumentale di San Nicolò l’Arena (9 – 13), e la Galleria d’arte moderna ex convento Santa Chiara (9 – 13).

Incontri

A Librino si terrà un presidio per la Palestina e il diritto dei popoli all’autodeterminazione, dalle 9.30, al Parco regionale Faro Biscari.

Solidarietà

A Misterbianco, in piazza Giuseppe Mazzini, la Casa della musica Lucio Dalla organizza un concerto di solidarietà con dieci band siciliane che si alterneranno sul palco per raccogliere fondi in favore delle associazioni del territorio.

Eventi per bambini

Infine, Etna4Kids è una piccola vacanza, in occasione del ponte del primo maggio, a cui Etna re e Kids trip hanno pensato per avvicinare i bambini al vulcano e fare vivere loro un’esperienza a contatto con la natura e alla scoperta del proprio territorio.