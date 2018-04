Cronaca – Gli agenti della squadra Volanti della questura di Catania hanno perquisito un deposito illegale in viale Adriatico. All'interno hanno trovato una pistola calibro 22 (con il caricatore e le munizioni), 75 grammi di cocaina e dieci grammi di eroina. Gli stupefacenti erano già suddivisi in dosi pronte per il commercio