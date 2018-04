Si stava sottoponendo a delle cure mediche, quando qualcuno gli ha portato via i vestiti e i soldi. È successo in una clinica privata del centro cittadino, dove un anziano paziente è stato vittima di un furto avvenuto lo scorso 13 aprile. L'uomo aveva portato con sé il denaro che gli sarebbe servito per sostenere alcune spese durante la degenza.

A seguito di una denuncia presentata al commissariato Borgo-Ognina, gli agenti hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire al presunto autore del fatto: una donna, che si era presentata nella struttura per accompagnare un altro paziente. C. A. M., queste le iniziali della protagonista della vicenda, è indagata a piede libero per il reato di furto aggravato. La refurtiva è stata restituita.