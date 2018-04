Sebastiano Vecchio, 54 anni, e Alfio Orazio Pappalardo, 31. I carabinieri di Riposto li hanno arrestati la scorsa notte per rapina aggravata in concorso, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania. Al termine delle indagini dei militari, i due uomini sono ritenuti responsabili di cinque rapine.

Alfio Orazio Pappalardo, 31 anni Sebastiano Vecchio, 54 anni

Le vittime dei colpi sono due distributori di benzina di Acireale, le pizzerie ripostesi Frankie e Ciliegino e infine una persona bloccata mentre rincasava e colpita più volte alla testa.

Vecchio e Pappalardo si trovano ora al carcere catanese di piazza Lanza.