Ieri mattina agenti della polizia municipale di Paternò, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa, hanno intercettato in corso Italia e multato un uomo di circa 50 anni. La scena che si sono trovati davanti è stata assolutamente sui generis. Alla sua auto, una Fiat Panda, era legata la carrozzeria bruciata e scarnificata di un'altra auto dello stesso modello. L'uomo avrebbe percorso non si sa quanti chilometri trascinando sull'asfalto quello che in realtà è un rifiuto speciale. L'improvvisato rimorchiatore avrebbe riferito ai vigili di aver trovato l'auto bruciata abbandonata in un terreno in disuso alla periferia di Paternò. Probabilmente la meta dell'uomo era un centro di stoccaggio di rifiuti ferrosi, con l'obiettivo di ricavare qualche euro piazzando questo pezzo di carrozzeria.

La situazione, però, si è messa male: la Fiat Panda che fungeva da rimorchio era senza assicurazione e dunque è stata sequestrata. All'uomo è stata inflitta una multa di oltre 800 euro. Ancora da verificare invece la suo posizione in merito al trasporto del rifiuto. La carcassa dell’auto intanto è stata consegnata ad una ditta specializzata nello smaltimento di questo tipo di rifiuti.