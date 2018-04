Sabato sera, poco prima delle 21, in piazza della Libertà ad Adrano dei ladri sono entrati nella tabaccheria all'angolo di via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla stazione della Ferrovia Circumetnea.

A volto coperto e armati, probabilmente di taglierino, hanno ferito il titolare dell'esercizio commerciale al braccio sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i rapinatori avrebbero fatto irruzione nella tabaccheria poco prima dell'orario di chiusura. Con le minacce avrebbero intimato al proprietario di consegnare il denaro contenuto dentro il registratore di cassa. Non è ancora chiaro se il ferimento sia stato un gesto volontario oppure accidentale avvenuto durante una colluttazione. Prima di fuggire, i ladri hanno portato via la cassa con i soldi e anche diversi pacchetti di sigarette.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta una volante del commissariato di polizia di Adrano, ma dei ladri non c'era già più nessuna traccia. Un'ambulanza del 118 ha portato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla dove è stato medicato. La ferita da taglio non era profonda e le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. Sono ancora in corso le indagini della polizia e al vaglio degli inquirenti ci sono anche le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona.