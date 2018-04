Un arresto cardiocircolatorio in un locale mentre faceva l'animatore per una festa di un diciottesimo compleanno a Biancavilla. Così è morto improvvisamente Alessandro Maugeri, 26 anni di Paternò, commesso in un negozio di scarpe ma con la passione per la musica e per l’animazione.

Il giovane impegnato nella serata insieme a un collega dj, poco prima del momento del taglio della torta, sarebbe stato colto da un malore. Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte, si sarebbe accasciato per terra poi avrebbe provato a rialzarsi ma, dopo qualche passo, sarebbe caduto senza più rialzarsi.

Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Il personale ha tentato a lungo di rianimare Alessandro, ma inutilmente. Presenti anche i carabinieri di Paternò che hanno informato il magistrato di turno. La salma del giovane è stata consegnata ai familiari senza la necessità che venisse disposta l'autopsia.

Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati sul profilo Facebook di Alessandro. «Eri, sei e resterai l'emblema della vita», scrive un'amica del giovane animatore. «Ciao Ale! Anima le serate anche in paradiso, ora che sanno come divertirsi anche lassù», commenta un ragazzo.