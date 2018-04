Paternò, nel Catanese, ha trascorso 24 ore terribili, nel corso delle quali due distinte tragedie hanno tolto la vita ad altrettanti giovani. Nella notte tra sabato e domenica Alessandro Maugeri, di 26 anni, è morto per un improvviso arresto cardiocircolatorio mentre si trova in un locale di Biancavilla ad animare una festa di compleanno. I medici che gli hanno prestato soccorso hanno provato a rianimarlo per oltre 45 minuti, per lui non c'è stato nulla da fare.

Un altro ragazzo paternese, Lorenzo Fazio, 19 anni, è morto ieri pomeriggio, annegato nelle acque di Recanati, frazione marinara di Giardini Naxos. Lorenzo, assieme a due amici, aveva deciso di trascorrere la domenica a mare. Poco prima delle 17 il 19enne e un suo compagno si sono tuffati in acqua per un'ultima nuotata, prima di fare rientro a casa. Quanto accaduto dopo non è ancora del tutto chiaro. Secondo una prima ricostruzione, un’onda improvvisa avrebbe travolto Lorenzo e il suo amico: quest’ultimo sarebbe stato trascinato a riva, mentre Fazio sarebbe stato portato lontano dalla spiaggia. Nel frattempo sarebbe scattato l’allarme. La violenza del mare, agitatissimo, avrebbe reso vani i tentativi di riavvicinarsi alla battigia. Anche il portiere di un albergo del luogo avrebbe cercato, senza fortuna, di raggiungere il ragazzo per trarlo in salvo.

Lorenzo Fazio sarebbe stato recuperato poco dopo, da una imbarcazione privata su cui si trovava un medico allertato da una donna che avrebbe visto la scena. Trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina da un'ambulanza del 118, il ragazzo sarebbe morto poco prima di raggiungere al nosocomio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto e valutato i fatti così come ricostruiti dalle forze dell’ordine, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Lorenzo aveva perso il fratello Alessandro, 24 anni, per via un incidente stradale autonomo all’alba dell'11 febbraio 2017, lungo la Ss 121, in corrispondenza del centro commerciale EtnaPolis. Per la giornata di oggi il sindaco Nino Naso ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dei due ragazzi. Oggi, alle 10.30, nella parrocchia dello Spirito Santo di viale dei Platani si celebreranno i funerali di Alessandro Maugeri. Sono ancora da fissare, invece, quelli di Lorenzo Fazio.