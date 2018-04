Associazioni senza scopo di lucro che, in realtà, avrebbero realizzavato profitti da distribuire poi agli amministratori e ai componenti del consiglio direttivo. Questo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Catania dopo quattro controlli svolti nei confronti di quattro strutture sportive etnee con sede a Pedara, Viagrande e Aci Castello. Sotto la veste formale di associazione dilettantistica (quindi senza alcun guadagno dichiarato al fisco), si sarebbero nascoste invece imprese commerciali che offrivano agli sportivi corsi di ogni tipo. Dalla pallavolo al calcio e dal nuoto al fitness.

I militari delle fiamme gialle, attraverso l’esame della documentazione contabile, hanno scoperto la reale natura commerciale degli enti no-profit. Dai controlli è emerso, infatti, che tutti i frequentatori dei circoli sportivi sarebbero stati iscritti come soci dell’associazione sportiva, senza averne mai fatto domanda. Tramite questa falsa attestazione, le quote annuali o mensili da loro versate, dal punto di vista fiscale, sarebbero risultate come contributi non tassati.

Inoltre, le palestre controllate avrebbero ottenuto importanti guadagni dalle sponsorizzazioni a favore di diverse imprese del catanese, che avrebbero versato nelle casse degli enti somme consistenti soprattutto per l’affissione di striscioni pubblicitari all’interno delle strutture sportive e per far utilizzare agli atleti magliette e pantaloncini con i loro loghi.

Tutto questo sistema sarebbe servito alle palestre per ottenere i requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali previste a favore delle associazioni senza scopo di lucro. Adesso, i finanzieri hanno disconosciuto tutti i vantaggi fiscali di cui le strutture avrebbero indebitamente beneficiato dal 2012 per un volume d'affari complessivo di due milioni e 800mila euro. Per le violazioni riscontrate, gli amministratori delle palestre sono stati segnalati all’agenzia delle Entrate per il recupero di oltre 900mila euro di imposte non dichiarate al fisco e per l’applicazione delle sanzioni tributarie.