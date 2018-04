Truffa aggravata ai danni di una compagnia assicurativa con il favoreggiamento di una testimone che avrebbe rilasciato delle dichiarazioni che hanno intralciato le indagini. La testimone G.V. e il presunto autore della truffa P.P., di oltre 80 anni e con diversi precedenti, avrebbero anche reso delle testimonianze fra loro contrastanti. Le indagini della polizia sono partite dopo la denuncia di una donna titolare di una assicurazione. Stando a quanto esposto dalla proprietaria dell'auto, un signore avrebbe richiesto un risarcimento danni in seguito a un incidente stradale. Nello specifico, il presunto tamponamento sarebbe avvenuto nell'ottobre del 2017 in un incrocio di via Caruso a Catania.

Il personale del commissariato Borgo-Ognina ha accertato che la denunciante, proprietaria e unica utilizzatrice dell’auto coinvolta nel presunto incidente, nel giorno e nell’orario indicato, era in realtà a lavoro. A testimonianza di ciò, ci sarebbe anche l’attestazione dell’orario di ingresso e uscita dal posto di lavoro in cui è dipendente pubblica. Inoltre, gli inquirenti hanno riscontrato che nella data del presunto incidente l’auto si trovava in una carrozzeria. L’assicurazione del presunto danneggiato aveva già effettuato la perizia tecnica e predisposto il mandato di pagamento per un importo di migliaia di euro.

La testimone indicata dall’indagato è accusata per il reato di favoreggiamento personale perché con le sue dichiarazioni, avrebbe sviato le attività d’indagine. L’autore della presunta truffa,di oltre 80 anni e con diversi precedenti, è stato indagato in stato di libertà per il reato di truffa aggravata all’assicurazione.