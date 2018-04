È stato condannato a otto anni Alfio Cardillo, il 27enne arrestato il 19 settembre del 2017 dai carabinieri con l'accusa di aver sequestrato e violentato per alcune ore la dottoressa di 52 anni, S.S., mentre era in servizio alla guardia medica a Trecastagni, in provincia di Catania. La Procura aveva chiesto una condanna più severa, 15 anni di reclusione, ridotti a dieci per l'accesso al rito alternativo del processo abbreviato.

La gup Giuliana Sammartino, che ha ritenuto Cardillo colpevole di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona, nella sentenza ha considerato la continuazione dei reati e la diminuzione del rito. Il 27enne falegname impiegato saltuariamente che già in passato ha avuto una denuncia per maltrattamenti in famiglia, è detenuto nel carcere di piazza Lanza ed è stato interdetto dai pubblici uffici.

Il giudice ha fissato un risarcimento del danno di 60mila euro in favore della vittima e di cinquemila per l'associazione antiviolenza e antistalking Calyspo. Il legale dell'imputato, l'avvocato Luca Sagneri, ha già annunciato ricorso in appello contro la sentenza. Il ragazzo, dopo la scena muta davanti ai carabinieri che lo avevano bloccato, avrebbe poi ammesso di aver compiuto il fatto in uno stato mentale alterato dall'alcol e dai medicinali presi per combattere il dolore di un ascesso.