Decine di balle di fieno in fiamme a Paternò, all'interno di un terreno che costeggia la strada provinciale 202. È accaduto ieri sera, intorno alle 22. Sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, sono intervenuti i vigili del fuoco paternesi e un'autobotte proveniente dal comando provinciale di Catania. L'incendio è stato domato poco dopo l'una di notte.

I pompieri non sono riusciti a stabilire con certezza le cause scatenanti del rogo. Ma l'ipotesi dolosa, considerato l'orario in cui l'incendio si è sviluppato, non viene affatto esclusa. Nessuna segnalazione di pericolo per i residenti (la zona è scarsamente popolata) o per gli automobilisti in transito.