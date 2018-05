Due incidenti, tutt'e due in provincia di Catania, tutt'e due con feriti. Questo primo maggio 2018 si avvia alla conclusione contando le persone rimaste coinvolte nei sinistri stradali che si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi: uno in zona San Paolo, a Caltagirone, l'altro sulla autostrada A19 Catania-Palermo, in direzione del capoluogo etneo, all'altezza dello svincolo per Motta Sant'Anastasia.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Secondo quanto si apprende, nel Calatino si sarebbero scontrare due automobili: in totale, l'impatto tra i veicoli avrebbe registrato sei feriti in totale. Quattro persone, però, sono rimaste bloccate nella macchina in cui si trovavano: i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18.20, ma è ancora in corso il tentativo di estrarre i cittadini dalle vetture.

Più lieve, invece, il bilancio dell'incidente autonomo, avvenuto intorno alle 17, che ha visto coinvolta una Fiat Punto bianca all'altezza del bivio per Motta Sant'Anastasia, sull'autostrada. Per cause ancora da accertare, la monovolume si è ribaltata. Sono rimasti feriti entrambi gli occupanti dell'abitacolo, ma ne sono usciti con le loro gambe. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei pompieri, ma solo per evitare che l'automobile danneggiata prendesse fuoco. Il traffico è congestionato.