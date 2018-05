Fiamme ieri sera poco prima delle 23.30 in via Tivoli, una piccola traversa della centralissima via Balatelle, nel quartiere Scala vecchia di Paternò. Ignoti hanno appiccato il fuoco ad una Fiat 600 parcheggiata lungo la strada. Ad agire probabilmente uno o due persone, che dopo aver rotto il finestrino lato passeggero hanno cosparso l'interno di liquido infiammabile. Immediato è scattato l'allarme lanciato dai residenti della zona, affacciatisi dalle proprie abitazioni per via del rumore dopo la rottura del vetro.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato le fiamme. L'arrivo in via Tivoli dei pompieri avrebbe evitato che le fiamme avvolgessero l'auto in pochi istanti. Le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'auto sono durate meno di tre quarti d'ora. Allertati anche i carabinieri del nucleo radiomobile, i quali avendo accertato la natura dolosa del rogo hanno avviato le indagini per scoprire e individuare i responsabili.

I militari dell'Arma nell'immediatezza dei fatti hanno sentito i residenti della zona e verificato la presenza di telecamere che abbiano registrato immagini utili alle indagini. Si lavora quindi per verificare se il rogo sia l'ennesimo atto vandalico messo a segno da malviventi che colpiscono a caso, oppure un fatto collegato alle vicende private o lavorative del proprietario della macchina danneggiata dal fuoco. Dopo una pausa di meno di quindici giorni è ripreso lo stillicidio di autovetture avanti con l'età ma ancora marcianti.