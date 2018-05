Prima avrebbe tamponato l'automobile su cui viaggiava una coppia di anziani. Poi, dopo l'impatto, sarebbe sceso dalla macchina e avrebbe picchiato il conducente: prima lo avrebbe preso a pugni, poi lo avrebbe spinto per terra e avrebbe continuato ad aggredirlo. Con l'accusa di lesioni dolose aggravate è stato arrestato Pietro Salicola (27 anni), denunciato anche per guida in stato di ebbrezza e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Intorno alle 19.20 di ieri l'uomo sarebbe stato al volante di una Mercedes lanciata ad alta velocità sullo stradale Gelso Bianco, nei pressi del centro commerciale Porte di Catania. Lì avrebbe tamponato l'automobile dei due anziani e, dopo essersi fermato, sarebbe cominciata l'aggressione. Alcuni passanti, però, lo hanno bloccato e hanno chiamato il 112. All'arrivo della volante, la vittima sarebbe stata in palese stato di shock: portato al pronto soccorso in ambulanza, all'uomo sono state diagnosticate contusioni in varie parti del corpo e infrazioni alle costole. Gli è stata data una prognosi di 30 giorni.

Nel frattempo, Salicola sarebbe stato sottoposto alla prova dell'etilometro per via del forte odore di vino che emanava. L'alcol test ha dato esito positivo. All'interno della Mercedes, inoltre, sarebbero stati rinvenuti bastoni di legno, roncole e altri oggetti contundenti. Il 27enne è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.