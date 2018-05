Ovuli di eroina nascosti «nelle parti intime», per circa 350 grammi. Una modalità di trasporto per così dire tradizionale, per altro piuttosto pericolosa per il corriere. Che in questo caso era una donna. Ieri, infatti, i carabinieri di Giarre hanno arrestato una 29enne di nazionalità nigeriana. La ragazza era stata notata mentre passava in auto in via Raffaello Grassi, e poi fermata a un posto di blocco. All'alt dei militari aveva già mostrato un certo nervosismo. Così era stata accompagnata in caserma e perquisita. Aveva addosso ovuli riempiti di droga.

Ora dovrà rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Frattanto, si trova al carcere catanese di piazza Lanza.