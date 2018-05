Corruzione, falsità materiale e ideologica e soppressione di atti d'ufficio. Sono le accuse che, a vario titolo, coinvolgono nove persone nell'ambito di una maxi operazione della guardia di finanza del comando provinciale di Catania. Sotto la lente d'ingrandimento è finita la gestione dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro etneo in un'inchiesta iniziata alla fine del 2017 e proseguita durante i primi mesi del 2018. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari. Tra loro spicca il nome dell'ex parlamentare regionale Marco Forzese e dell'ex consigliere comunale di Forza Italia Antonio Nicotra. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito la stessa misura cautelare anche per il direttore dell'ufficio, Domenico Amich, e per il responsabile dell'ufficio legale.

Per le altre cinque persone coinvolte è scattata l'interdizione dalla professione. Insieme che racchiude il direttore dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania Franco Luca. Gli altri, di cui non è ancora nota l'identità, sarebbero due professionisti e altrettanti imprenditori. I militari delle fiamme gialle in questo momento stanno eseguendo delle perquisizioni.