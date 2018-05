Maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona nei confronti di una coppia di anziani. Due genitori vittime di un figlio tossicodipendente e con numerosi precedenti penali. A denunciare i fatti, nella giornata di ieri, è stato l'uomo di 71 anni. Arrivato al commissariato di Borgo-Ognina, disperato e in stato confusionale, ha raccontato ai poliziotti di essere vittima, insieme alla moglie, del loro figlio S.A.

Riuscito a uscire di casa nel giorno dell'accredito della pensione per riscuoterla e consegnarla al figlio, l'uomo ha trovato il coraggio di denunciare tutto alle forze dell'ordine. Mostrando le evidenti ferite fisiche, ha spiegato che il figlio avrebbe tenuto sequestrati dentro casa lui e la moglie. Ha anche esternato il timore per le condizioni di salute della moglie, ormai priva di forze e piena di lividi a causa dei continui maltrattamenti.

Giunti a casa degli anziani, i poliziotti sono riusciti a entrare dopo non poche difficoltà. Lì hanno trovato le serrande dell’appartamento chiuse sul letto del figlio un bastone di legno con il quale in più circostanze, l'aguzzino avrebbe colpito i genitori. Il figlio violento, quando si è accorto di essere stato scoperto, si è scagliato contro gli agenti e li ha minacciati di infettarli, sostenendo di avere delle malattie trasmissibili. Le indagini hanno dimostrato che, in effetti, oltre a maltrattare e procurare gravi lesioni ai genitori, l'uomo li avrebbe sequestrati dentro casa sottoponendoli a continua violenza psicologica. L'anziano padre sarebbe stato addirittura costretto a vegliarne il sonno su una poltrona a fianco del suo letto.

Non solo, il figlio avrebbe persino negato ai propri genitori cibo e cure mediche, tenendo per sé il denaro che, secondo quanto avrebbero riferito gli anziani, avrebbe utilizzato per comprare droga. I due anziani terrorizzati hanno sporto denuncia dichiarando di non volere più vedere il proprio figlio. Viste le condizioni di salute, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. A uno dei due sono state diagnosticate fratture ossee per una prognosi di 40 giorni, mentre all’altro sono state riscontrate ecchimosi ed escoriazioni guaribili in dieci giorni.

Alcuni vicini di casa che sono stati sentiti hanno confermato le grida e gli atteggiamenti autoritari del figlio nei confronti degli anziani genitori. L’aguzzino è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sequestro di persona e resistenza e minacce a pubblico ufficiale ed è stato portato nel carcere piazza Lanza. Questa mattina, inoltre, è stata ascoltata un’altra figlia della coppia. Dalle sue dichiarazioni sono emersi elementi di reato anche a suo carico per abbandono dei genitori anziani. La donna, pur essendo consapevole dello stato dei propri genitori, non avrebbe denunciato i fatti alle forze dell’ordine per paura che il fratello potesse attuare ritorsioni ulteriori nei suoi confronti e verso la propria famiglia, in particolar modo alla figlia minore.