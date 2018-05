Tanti atti vessatori ripetuti nel tempo. È in seguito all'ultimo episodio che i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 35 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo.

Già alcuni giorni fa i carabinieri, su richiesta della vittima, erano intervenuti nell'abitazione del coppia. Lì l'uomo poco prima avrebbe picchiato la moglie davanti al loro figlio di due anni. La donna ha denunciato che non si era trattato di un caso isolato ma che da tempo era vittima delle violenze del coniuge. Considerato l'episodio e le testimonianze della donna, il magistrato ha prima ordinato l'allontanamento dell'uomo dalla casa coniugale e poi ne ha disposto gli arresti domiciliari.