Una casa abbandonata trasformata in un deposito di droga a Militello Val di Catania. È per questo che è finito in manette il pregiudicato 42enne del posto, Sebastiano Maggiore che i carabinieri hanno trovato in flagranza di reato. È ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La collaborazione fra i carabinieri di Militello Val di Catania con lo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e il nucleo cinofilo di Nicolosi ha permesso di scoprire all'interno dell'immobile abbandonato circa 700 grammi di marijuana, una bilancia elettronica di precisione e materiale utilizzato per confezionare le dosi di stupefacente. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato portato al carcere di Caltagirone.