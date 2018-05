I carabinieri di Biancavilla starebbero per identificare chi è stato a lasciare delle esche avvelenate in un area circoscritta compresa tra le vie Perugia, Trapani, Callicari e Nicolosi, in pieno centro storico. Provocando la morte di quattro cani: Billy, Rocky, Sofia e Luna. Noti nel quartiere perché gironzolavano senza mai dare fastidio a nessuno. I militari dell’Arma, grazie alla collaborazione dell’Enpa, della Lav e dell’associazione Gepa, avrebbero individuato l'autore del misfatto. Con i volontari delle tre associazioni che avrebbero raccolto delle informazioni parlando con i residenti della zona.

La colpevole sarebbe una donna e, per confermare la sua identità, nelle prossime ore i carabinieri dovrebbero visionare le immagini tratte dalle registrazioni dei sistemi di video sorveglianza piazzati all’esterno delle abitazioni. Da una prima visione si noterebbe una donna agire con fare sospetto. Intenta a lasciare a terra qualcosa avvolta nella carta stagnola. Forse le esche avvelenate che poi hanno portato alla morte dei cani? Polizia municipale e carabinieri attendono,dall’istituto zooprofilattico di Catania i risultati delle analisi eseguite sulla carcassa di uno degli animali. Intanto in tutto il quartiere, a scopo precauzionale, sono stati affissi dai vigli urbani degli avvisi per invitare i proprietari dei cani alla massima attenzione.