Momenti di forte tensione, ieri pomeriggio, in viale dei Platani, a Paternò. Un 43enne, già protagonista sabato scorso di un tentativo di incendio ai danni della propria abitazione, ha appiccato nuovamente il fuoco all'appartamento, ubicato al quarto piano di un edificio del quartiere Ardizzone. Già nei giorni scorsi, l’uomo, con problemi mentali, si era barricato in casa ma, dopo una lunga trattativa con i carabinieri, aveva ceduto ed era stato condotto all’ospedale Cannizzaro di Catania. I medici, dopo qualche controllo, lo avevano dimesso.

Ieri, invece, il 43enne ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver dato fuoco alla camera da letto e al salotto della casa. Ad allertare i vigili del fuoco di Catania, intorno alle 17, sono stati i vicini di casa dell’uomo dopo aver notato del fumo uscire dall’appartamento del quarto piano. Sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò, un'autobotte e un'autoscala provenienti da Catania. Grazie all’utilizzo del mezzo meccanico i pompieri sono intervenuti sia dall’esterno che dall’interno dell’immobile. Le operazioni di spegnimento e di bonifica dell’abitazione, dichiarata inagibile, si sono concluse poco dopo le 20.

I carabinieri di Paternò hanno subito avviato le ricerche del giovane con l’obiettivo di affidarlo nuovamente ai sanitari per le cure del caso. Tra i vicini di casa del 43enne, di mestiere venditore ambulante, c’è molta preoccupazione. Chi lo conosce parla dell’uomo come «una brava persona, un lavoratore, ben educato. Non sappiamo cosa gli sia successo», spiegano. Quando i militari sono riusciti a rintracciarlo, lo hanno affidato agli agenti della polizia municipale paternese, che lo porteranno a Palermo per l'esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio.