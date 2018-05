Un incendio - ieri pomeriggio, alle 15.45 - si è sviluppato all’interno del deposito di un supermercato Crai a Santa Maria di Licodia, in via Paolo Borsellino. In quel momento l’esercizio commerciale, che si trova in una palazzina a tre piani, era chiuso. Avrebbe dovuto aprire al pubblico intorno alle 16.30. Ad allertare gli uomini del 115 è stata una ragazza che, a bordo della sua auto, stava per entrare nella zona dell’edificio riservata ai garage, notando del fumo uscire dal deposito. I vigili del fuoco di Paternò sono arrivati in breve, insieme a un'autobotte proveniente dal comando provinciale e un carro area, mezzo dotato di bombole d’ossigeno.

Per precauzione sono state sgomberate le tre famiglie che occupano gli appartamenti dell’edificio, ed è inoltre stata allertata anche un'ambulanza del 118 proveniente da Adrano. Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme, che hanno danneggiato il deposito al piano interrato, si sarebbero sviluppate da una cella frigorifera a causa di un guasto elettrico. Una densa nube di fumo ha avvolto i locali dell’esercizio commerciale per poi disperdersi nel quartiere.

Estratte dallo scantinato anche due bombole del gas. Le operazioni di spegnimento e di bonifica della zona sono state ultimate poco dopo le 17.3. Dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, i carabinieri - presenti sul posto - hanno preso informazioni sull’accaduto. Il piano interrato, nel frattempo, è stato dichiarato inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli inquilini del palazzo sono rientrati in casa nel tardo pomeriggio.