Via IV novembre, frazione Sarro del Comune di Zafferana Etnea. È passata da poco la mezzanotte quando una Fiat Panda e una Land Rover, entrambe le vetture di colore grigio, si scontrano frontalmente. L'impatto è violentissimo e a perdere la vita è un ragazzo di 29 anni, originario di Pedara, che viaggiava come passeggero nella utilitaria. La conducente era una ragazza di 27 anni, residente a Mascalucia.

Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione la conducente della Panda avrebbe perso il controllo del veicolo e avrebbe invaso la corsia opposta, dove in quel momento transitava la grossa auto. Dentro alla Land Rover c'era una coppia di di coniugi, che è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Acireale. Così come, pare, la 27enne che guidava la Panda.