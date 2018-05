Avrebbe investito un poliziotto che voleva bloccarlo per un controllo. Di nuovo. Mirko Ventaloro (classe 1989) è stato arrestato ieri sera con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo le informazioni diffuse dalle forze dell'ordine, il 28enne si sarebbe trovato in via Ustica accanto a un motorino Aprilia sport city. Una volante di passaggio, insospettita, avrebbe tentato di procedere a un controllo ma l'uomo - salito a bordo del motociclo - avrebbe accelerato. Investendo uno dei poliziotti che era sceso per tentare di fermarlo.

L'agente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, dove gli è stata data una prognosi di dieci giorni. Ventaloro, invece, è stato bloccato e arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 28enne è stato portato nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima. Mirko Ventaloro non sarebbe nuovo a fatti del genere: nel 2015 era stato arrestato dopo che, a bordo di una Toyota Yaris, avrebbe tentato di travolgere l'agente di polizia che gli intimava di fermarsi, nel quartiere di Trappeto Nord.