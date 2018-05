Martedì 8 maggio, in occasione della tappa catanese del Giro d'Italia 2018, tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e anche degli asili nido della città di Catania restano chiuse. La sospensione delle attività didattiche è dovuta «all'eccezionalità dell'evento e all'orario di svolgimento della gara» che, come si legge nell'ordinanza sindacale, coincide con i movimenti degli studenti, dei docenti e dei dipendenti delle scuole. «In tal modo, sarà possibile ridurre gli spostamenti, alleggerire i flussi di traffico veicolare a garanzia della sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità dei cittadini». L'8 maggio il capoluogo etneo ospita, infatti, la quarta tappa del Giro d'Italia, la prima in territorio italiano. La storica manifestazione, organizzata da Rcs Sport, dopo le tre tappe in Israele, arriva a Catania. Con partenza prevista dal centro storico, il Giro interessa varie zone della città, per poi uscire dal territorio catanese alla volta di Caltagirone dove la tappa terminerà dopo 202 chilometri.

In particolare, la corsa rosa parte alle 12 da via Etnea all'altezza di piazza Duomo. Dopo un passaggio in territorio di Gravina, rientra in città da San Giovanni Galermo passando per via Girolamo Gravina, via San Giovanni Battista, via Galermo, sovrappasso Ra15, via Galermo, via Sebastiano Catania, via Lorenzo Bolano, dopo la rotatoria, viale Bolano e via Felice Fontana. Da qui i ciclisti entrano in territorio di Misterbianco per poi rientrare di nuovo a Catania, attraversando le vie Leonardo Vigo, Bruno Letterio Lizzio, Salvatore Salomone Manno, stradale Cravone, stradale San Giorgio, viale San Teodoro, rampa verso viale Papa Giovanni Paolo II, rotatoria strada provinciale 55 direzione Gela-Caltagirone.

Lungo tutto il percorso interessato dalla tappa Catania-Caltagirone, sono previste delle modifiche e delle limitazione al traffico e alla sosta. Nello specifico, dalle 7 di lunedì 7 maggio alle 14 di martedì 8 maggio, sono sospese le concessioni di suolo pubblico rilasciate ai gestori delle attività commerciali in piazza Duomo e Università, dove verrà montato il Villaggio del Giro d'Italia. Per la mattina dell'8 maggio (dalle 7 alle 14), la stessa sospensione riguarda anche gli esercizi in via Garibaldi, via Vittorio Emanuele II e lungo tutta via Etnea. Annullato anche il mercatino rionale di San Giorgio, nel tratto dalla rotatoria delle Palme a quella Victorine Le Dieu.

Le limitazioni al traffico e alla sosta saranno in vigore martedì 8 maggio, dalla mezzanotte alle ore 14, in tutta via Etnea; in viale Andrea Doria nel tratto fra il Tondo Gioieni in entrambe le corsie di marcia fino a via del Bosco; in via Del Bosco nel tratto fra via Doria e via Petraro; in tutta via Petraro; in via Passo Gravina direzione sud- nord, nel tratto compreso fra via Petraro fino al cavalcavia per San Paolo; in tutta via Gravina; in piazza Grande; in via S.G. Battista da piazza Grande in direzione sud; in via Galermo dalla rotonda dell'Etna Bar fino a via Sebastiano Catania; in via Sebastiano Catania dalla rotonda Etna Bar fino al viale Bolano; in viale Bolano da via Catania, corsia nord in direzione Misterbianco, fino a via Vigo; in via Vigo da viale Bolano a via Letterio Lizzio.

Poi ancora in via Letterio Lizzio da via Vigo a via S.S. Marino; via S.S. Marino da via Lizzio allo stradale Cravone; lungo lo stradale Cravone da via S.S.Marino fino allo stradale Sangiorgio; lungo lo stradale Sangiorgio dallo stradale Cravone fino al viale San Teodoro; in viale San Teodoro dallo stradale Sangiorgio al viale Papa Giovanni Paolo II; lungo il viale Papa Giovanni Paolo II da viale SanTeodoro fino alla strada provinciale 55; lungo la strada provinciale 55 da viale Papa Giovanni Paolo II a via Aiello; in via Aiello dalla strada provinciale 55 alla XIII strada della Zona Industriale; nella XIII strada della Zona industriale da via Aiello allo stradale Primosole; lungo lo stradale Primosole dalla XIII strada della Zona Industriale allo svincolo per la tangenziale di Catania).

Il divieto di transito e di sosta - con rimozione coatta - è previsto per tutti i veicoli: dalla mezzanotte alle ore 14 dell'8 maggio, lungo tutta via Etnea e in tutte le vie ad essa afferenti, in piazza Duomo, in piazza San Francesco; nei giorni 6, 7 e 8 maggio in piazzale Rocco Chinnici e in piazza Spedini; giorno 7 maggio in largo Odeon e in piazzale Asmundo; il 7 e l'8 maggio in viale Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e via Landolina; dalla mezzanotte del 7 alle 16 dell'8 maggio in piazza Mazzini, in via Della Lettera, in via Garibaldi nel tratto da via Santissima Trinità a piazza Duomo e in via Vittorio Emanuele nel tratto compreso fra piazza Risorgimento e via Mazza.