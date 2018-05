Stava attraversando la strada, in via Pidatella, per andare a buttare un sacchetto della spazzatura nei vicini cassonetti. Ma è stata investita da un'automobile proprio mentre era al centro della carreggiata. È così che, come riportato stamattina dal quotidiano La Sicilia, è rimasta uccisa la 79enne Maria Giuseppa Scuderi, travolta da una Mini countryman che proveniva da via Riccardo Casalaina, nel quartiere di Picanello.

Per l'anziana, trasportata nel tardo pomeriggio di domenica all'ospedale Cannizzaro di Catania, non c'è stato niente da fare. A intervenire sulla vicenda è, adesso, anche l'associazione Free green Sicilia che, tramite un comunicato stampa, domanda: «In città, chi dovrebbe difendere il cittadino pedone, visto che si è ancora fermi all'anno zero nel contrasto all'inciviltà stradale?». Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale etnea per i rilievi.