Vandali in azione all'interno di casa Coniglio, una struttura comunale che ospita al piano terra il centro diurno per anziani e al primo piano associazioni di volontariato che si occupano dei ragazzini del quartiere, allestendo lezioni di dopo scuola e momenti ricreativi. Il raid risale allo scorso fine settimana. L'edificio è privo di un sistema di video sorveglianza e di allarme sonoro. Una volta dentro l’area perimetrale, ignoti si sono diretti sia al primo anno, sfondando una delle porte esterne, sia al piano terra, danneggiando un'altra porta in legno. Dentro l’edifico, i «visitatori» hanno poi messo a soqquadro alcune stanze, forse alla ricerca di oggetti di valore, ma non avrebbero trovato nulla di particolare.

Si registrano inoltre danneggiamenti a una porta interna, che è stata spaccata, e a una finestra. Da una prima stima, i danni non supererebbero qualche centinaio di euro. I responsabili di casa Coniglio stanno facendo l'inventario per cercare di capire se sia stato rubato qualcosa. Sul fatto indagano la polizia municipale. Non è la prima volta che casa Coniglio diventa oggetto di atti vandalici e di furto. Rammarico, oggi, tra gli anziani che frequentano il centro. «Ma cosa devono portare via se non c’è nulla - dicono - veniamo qui per trascorrere un po' di tempo insieme. Se dovessero danneggiarla al punto da costringere il Comune a chiudere - si chiedono - noi dove dovremmo andare, e cosa dovremmo fare?».