Oltre cento carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto di unità specializzate, stanno eseguendo in provincia di Catania e in altre località italiane un provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Caltagirone, su richiesta della procura locale. Nel mirino 16 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali e abitazioni.

Le indagini, partite dopo una forte recrudescenza di fenomeni delittuosi nel territorio di Caltagirone, hanno consentito di ricostruire l'organigramma di un sodalizio malavitoso e di individuarne i capi e gregari. Gli investigatori hanno documentato l'ingente volume di affari illegali e il sistema di gestione dell'attività di spaccio di cocaina e marijuana.